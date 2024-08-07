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Андрей Ермак назвал странной позицию французского режиссера Гаспара Ноэ, который полетел в москву

09:59, 7 августа 2024
Гаспара Ноэ заметили в москве, где он гулял по ночным клубам.
Андрей Ермак назвал странной позицию французского режиссера Гаспара Ноэ, который полетел в москву
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Как стало известно на днях, французско-аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ заметили на фото в нескольких ночных клубах москвы. Позже одно из российских изданий опубликовало его фотографии на красной площади.

В Офисе Президента на это отреагировали. Так, руководитель ОП Андрей Ермак назвал «очень странной» позицию французского режиссера.

«Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон.

Как можно приезжать в россию, которая похищает и убивает детей, совершает акты геноцида против украинцев каждый день, и развлекаться по приглашению российского режима?

Зачем?», – написал Ермак.

В ОП подчеркнули, что важно, чтобы рф была в культурной и системной изоляции сейчас. «Нельзя давать никакого шанса агрессору», - подчеркнули там.

Гаспар Ноэ – французский кинорежиссер, сценарист и продюсер аргентинского происхождения, известный своими провокационными и часто контроверсионными фильмами. В 2002 году он приобрел мировую известность во время премьерного показа «Необратимости» на 55-м Каннском кинофестивале. Главных героев в фильме сыграли Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

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