В 2019 году реализация пилотного проекта началась в шести регионах, а в апреле 2020 года был распространен на всю территорию Украины.

В Украине утвердили программу восстановительного правосудия с участием несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми, обвиняемыми в совершении уголовного правонарушения. Соответствующий приказ подписали 22 июля, сообщили в Координационном центре по оказанию юридической помощи.

Как отмечается, с 2019 по 2023 годы на базе системы бесплатной юридической помощи реализовывался пилотный проект «Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения». В 2019 году реализация пилотного проекта началась в шести регионах Украины: в Донецкой, Одесской, Львовской, Луганской, Николаевской и Харьковской областях. По итогам реализации в апреле 2020 года пилотный проект был распространен на всю территорию Украины.

Цель программы – обеспечить:

внедрение восстановительного подхода в отношении реагирования на уголовное правонарушение;

надлежащие правовые процедуры к участникам уголовного производства в отношении несовершеннолетних;

возмещение причиненного потерпевшему ущерба;

ресоциализацию несовершеннолетних и уменьшение влияния факторов риска, обусловливающих их противоправное поведение;

предотвращение совершения несовершеннолетними уголовных правонарушений повторно.

Новая программа восстановительного правосудия:

включает терминологию, соответствующую Закону Украины «О медиации», а также актам законодательства, регулирующим вопросы привлечения медиаторов из Реестра медиаторов, которые привлекаются центрами по оказанию бесплатной юридической помощи;

определяет термины «восстановительное правосудие в рамках Программы», «ресоциализация несовершеннолетнего», «дополнительные средства ресоциализации и развития несовершеннолетнего», «реинтеграция несовершеннолетнего и потерпевшего в рамках Программы», «соглашение по результатам медиации в рамках Программы»;

определяет, что восстановительное правосудие по этой программе проводится именно в форме медиации (по общей мировой практике восстановительное правосудие может применяться в форме семейной конференции, посредничества, круга правосудия, конференции жертв и правонарушителей и другое);

конкретизирует цель и задачи программы, при этом разграничивает вывод несовершеннолетнего из уголовного процесса и участие в процессе восстановительного правосудия;

усовершенствует подход предоставления сторонами конфликта сознательного согласия на участие в программе путем привлечения к этому процессу медиатора.

Программа не ограничена сроками осуществления досудебного расследования и судебного разбирательства.

Среди нововведений проекта также – возможность:

участвовать в восстановительном правосудии не только несовершеннолетним подозреваемым, но и несовершеннолетним обвиняемым;

участвовать в восстановительном правосудии не только несовершеннолетним, которые впервые совершили уголовные проступки и нетяжкие преступления, но и тяжкие преступления (несовершеннолетние, которые подозреваются, обвиняются в совершении тяжких преступлений по квалификации статей 185, 186 Уголовного кодекса Украины, которые чаще всего совершаются несовершеннолетними, смогут участвовать в программе);

инициировать применение механизма восстановительного правосудия следователем, дознавателем, а прокурором, только если им будет установлено, что следователь или дознаватель не проинформировали несовершеннолетнего и его законного представителя, потерпевшего и его законного представителя о возможности участия в программе;

инициировать применение механизма восстановительного правосудия защитником несовершеннолетнего, представителем потерпевшего в уголовном производстве;

привлекать до двух медиаторов в случае участия двух или более несовершеннолетних, в том числе если несовершеннолетним лицом является потерпевшая сторона;

определять общий механизм взаимодействия между системой БПП и Государственным учреждением «Центр пробации» для достижения целей программы;

привлекать для реализации целей программы психологов, при условии их наличия, в порядке, определенном Координационным центром по оказанию юридической помощи;

ввести порядок проведения мониторинга программы восстановительного правосудия;

увеличить количество уголовных производств, в которых во время досудебного расследования и судебного разбирательства будут приниматься во внимание последствия применения восстановительного правосудия наряду с соблюдением всех требований законодательства Украины об уголовной ответственности.

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