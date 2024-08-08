У Голосіївському районі Києва водій напав на інспекторів з паркування

Водій напав на інспекторів з паркування через протокол.

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Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що на інспекторів з паркування було скоєно напад прямо під час виконання службових обов’язків. Інцидент стався на вулиці Антоновича, 118/19.

«Причиною став протокол, який був складений на правопорушника. Така поведінка не лише порушує закон, а й демонструє повну зневагу до роботи інших людей та до встановлених у нашому місті норм та правил», - повідомили у відомстві.

Зазначається, що слідчі вже розпочали розслідування. Зловмиснику загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Києві в липні оштрафували понад 18 000 «героїв паркування».

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