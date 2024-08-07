Керівник САП погоджуватиме продовження строків ведення оперативно-розшукових справ та наглядати за ОРД — Президент підписав Закон

До Закону про оперативно-розшукову діяльність внесли зміни щодо повноважень САП з нагляду.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо безперервного та безперешкодного здійснення прокурорами САП покладених на них функцій 3887-ІХ. Верховна Рада України прийняла законопроект 11168 18 липня.

Законом вносяться зміни до частини першої статті 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», якими надаються заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури право своїми наказами уповноважувати прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності (ОРД).

Закон дозволить забезпечити безперервне та безперешкодне здійснення прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури покладених на них функцій та узгодити статтю 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з положеннями Закону України «Про прокуратуру».

Раніше ми писали, що керівник САП матиме більш широкі повноваження щодо нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.

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