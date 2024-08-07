Зеленський підписав Закон про поховальний ритуал на Національному військовому кладовищі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (№3885-ІХ).
Завдяки цьому Закону полеглі Герої зможуть бути поховані на меморіальному кладовищі з відповідною церемонією вже цьогоріч (перша черга).
Правками Комітету гуманітарної та інформаційної політики додано можливість поховання на НВМК загиблих у війні поліціянтів.
Також передбачено, що на території НВМК можуть бути створені так звані кенотафи — символічні надгробки без безпосереднього поховання тіла.
Участь у військовому поховальному ритуалі беруть, зокрема, сурмач, барабанники, салютна команда, відбувається розгортання Державного Прапора над могилою та інші заходи.
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