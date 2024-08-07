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Зеленський підписав Закон про поховальний ритуал на Національному військовому кладовищі

19:06, 7 серпня 2024
Завдяки цьому Закону полеглі Герої зможуть бути поховані на меморіальному кладовищі з відповідною церемонією вже цьогоріч.
Зеленський підписав Закон про поховальний ритуал на Національному військовому кладовищі
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (№3885-ІХ).

Завдяки цьому Закону полеглі Герої зможуть бути поховані на меморіальному кладовищі з відповідною церемонією вже цьогоріч (перша черга).

Правками Комітету гуманітарної та інформаційної політики додано можливість поховання на НВМК загиблих у війні поліціянтів.

Також передбачено, що на території НВМК можуть бути створені так звані кенотафи — символічні надгробки без безпосереднього поховання тіла.

Участь у військовому поховальному ритуалі беруть, зокрема, сурмач, барабанники, салютна команда, відбувається розгортання Державного Прапора над могилою та інші заходи.

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