Зеленский подписал Закон о погребальном ритуале на Национальном военном кладбище

Благодаря этому Закону павшие Герои смогут быть похоронены на мемориальном кладбище с соответствующей церемонией уже в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении военного погребального ритуала во время почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище (№3885-ІХ).

Благодаря этому Закону павшие Герои смогут быть похоронены на мемориальном кладбище с соответствующей церемонией уже в этом году (первая очередь).

Правками Комитета гуманитарной и информационной политики добавлена ​​возможность захоронения на НВМК погибших в войне полицейских.

Также предусмотрено, что на территории НВМК могут быть созданы так называемые кенотафы – символические надгробия без непосредственного захоронения тела.

Участие в военном погребальном ритуале принимают, в частности, трубач, барабанщики, салютная команда, происходит развертывание Государственного Флага над могилой и другие мероприятия.

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