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Президент підписав закон про право на поновлення у званні офіцерів, позбавлених звання у дисциплінарному порядку

19:26, 7 серпня 2024
Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації.
Президент підписав закон про право на поновлення у званні офіцерів, позбавлених звання у дисциплінарному порядку
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє поновити військовослужбовців у попередньому військовому званні. Мова йде про закон № 3859-IX (законопроект 9316), відповідно до якого до військовослужбовців застосовується в якості заохочення поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

Офіцерів, які в свій час були позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити у званні, незалежно від штатної посади, яку вони займають, за умови позитивної атестації. Відповідні зміни внесені до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Також Дисциплінарний статут доповнили новою статтею 26-2, за якою під час дії воєнного стану військовослужбовець, позбавлений військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюється у званні, яке він мав до накладення стягнення, незалежно від штатної посади, яку він займає, за умови позитивної атестації.

Мінімальний строк проходження військової служби військовослужбовцем під час дії воєнного стану перед застосуванням до нього заохочення у виді поновлення в попередньому званні, становить 6 місяців.

Право застосовувати це заохочення надається:

Міністру оборони України – щодо військових звань офіцерського складу;

Головнокомандувачу Збройних Сил України – щодо військових звань сержантського (старшинського) складу.

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

Автор: Наталя Мамченко 

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Президент підписав закон про право на поновлення у званні офіцерів, позбавлених звання у дисциплінарному порядку

Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації.

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