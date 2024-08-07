Руководитель САП буде согласовывать продление сроков ведения оперативно-розыскных дел и присматривать за ОРД — Президент подписал Закон

В Закон об оперативно-розыскной деятельности внесли изменения относительно полномочий САП по надзору.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о непрерывном и беспрепятственном осуществлении прокурорами САП возложенных на них функций (3887-ІХ). Верховная Рада приняла акт 18 июля.

Законом вносятся изменения в часть первой статьи 14 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», которыми предоставляются заместителю Генерального прокурора – руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры право своими приказами уполномочивать прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Закон позволит обеспечить непрерывное и беспрепятственное осуществление прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры возложенных на них функций и согласовать статью 14 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» с положениями Закона Украины «О прокуратуре».

Ранее сообщалось, что руководитель САП будет иметь более широкие полномочия по надзору за оперативно-розыскной деятельностью.

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