У Києві в липні оштрафували понад 18 000 «героїв паркування»

5,5 мільйонів гривень надійшло до бюджету Києва від сплачених штрафів.

Фото: stryi-rada.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що у липні 18 678 водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР.

Зазначається, що 6 613 водія оштрафували за неоплату паркування, а 12 065 водіїв — за порушення ПДР.

У відомстві додали, що загалом у липні інспекторами було проведено 14 519 перевірок оплат паркування.

«5,5 мільйонів гривень надійшло до міського бюджету від сплачених штрафів», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.