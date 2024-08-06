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У Києві в липні оштрафували понад 18 000 «героїв паркування»

15:18, 6 серпня 2024
5,5 мільйонів гривень надійшло до бюджету Києва від сплачених штрафів.
У Києві в липні оштрафували понад 18 000 «героїв паркування»
Фото: stryi-rada.gov.ua
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Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що у липні 18 678 водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР.

Зазначається, що 6 613 водія оштрафували за неоплату паркування, а 12 065 водіїв — за порушення ПДР.

У відомстві додали, що загалом у липні інспекторами було проведено 14 519 перевірок оплат паркування.

«5,5 мільйонів гривень надійшло до міського бюджету від сплачених штрафів», - сказано у повідомленні.

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