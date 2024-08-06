Чоловіки під час перебування у прикордонних районах повинні мати військовий квиток – Кабмін

Кабмін вніс зміни до Положення про прикордонний режим.

Кабмін 6 серпня вніс зміни до Положення про прикордонний режим, яке було затверджене в 1998 року.

Зміни внесені з метою приведення його у відповідність до Закону про посилення мобілізації 3633-IX.

Так, передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

Нагадаємо, контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості, яка визначена, як правило, у межах території району, міста, селища та села, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби, а також у межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод прикордонних річок, озер та інших водойм і розташованих у цих водах островів.

Автор: Наталя Мамченко

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