Мужчины во время пребывания в приграничных районах должны иметь военный билет – Кабмин

Кабмин внес изменения в Положение о пограничном режиме.

Кабмин 6 августа внес изменения в Положение о пограничном режиме, утвержденное в 1998 году.

Изменения внесены в целях приведения его в соответствие с Законом об усилении мобилизации 3633-IX.

Так, предусмотрена обязанность граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации (кроме целевой), действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме).

Напомним, контролируемый пограничный район - это участок местности, который определен, как правило, в пределах территории района, города, поселка и села, прилегающей к государственной границе или к побережью моря, охраняемому органами Государственной пограничной службы, а также в пределах территориального моря, внутренних вод, части вод пограничных рек, озер и других водоемов и расположенных в этих водах островов.

Автор: Наталья Мамченко

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