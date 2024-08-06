Еще один соучредитель OpenAI покидает компанию ради конкурента Anthropic

Джон Шульман сообщил, что присоединится к Anthropic, где сможет получить новые перспективы и проводить исследования вместе с людьми, которые глубоко заинтересованы в наиболее интересующих его темах.

Один из соучредителей OpenAI и ключевой архитектор ее чат-бота ChatGPT Джон Шульман покидает OpenAI, где проработал почти 9 лет, чтобы присоединиться к ее главному конкуренту Anthropic, пишет Financial Times.

Он стал последним из ряда высокопоставленных лиц, покинувших компанию за последние месяцы.

Он сообщил, что перейдет в ШИ-стартап Anthropic, который финансируется Amazon, где считает, что сможет получить новые перспективы и проводить исследования вместе с людьми, которые глубоко заинтересованы в наиболее интересующих его темах.

«Я принял тяжелое решение оставить OpenAI. Этот выбор связан с моим желанием углубить свое внимание на выравнивание искусственного интеллекта и начать новую главу своей карьеры, где я могу вернуться к практической технической работе», - сообщил в соцсети Джон Шульман.

Также президент OpenAI Грег Брокман объявил в социальной сети X, что он возьмет отпуск на оставшуюся часть года.

Напомним, что сразу после презентации GPT-4o соучредитель OpenAI Илья Суцкевер сообщил, что покидает компанию. Он запустил компанию-конкурента OpenAI – Safe Superintelligence Inc (SSI).

Следом за ним в отставку подал Ян Лейке, руководитель подразделения по управлению и контролю ШИ-инструментов - он присоединился к Anthropic.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.