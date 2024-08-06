Ще один співзасновник OpenAI залишає компанію заради конкурента Anthropic

Джон Шульман повідомив, що приєднається до Anthropic, де зможе отримати нові перспективи та проводити дослідження разом із людьми, які глибоко зацікавлені в темах, які його найбільше цікавлять.

Один із співзасновників OpenAI і ключовий архітектор її чат-бота ChatGPT Джон Шульман залишає OpenAI, де пропрацював майже 9 років, щоб приєднатися до її головного конкурента Anthropic, пише Financial Times.

Він став останнім з низки високопоставлених осіб, які залишили компанію за останні місяці.

Він повідомив, що перейде у ШІ-стартап Anthropic, який фінансується Amazon, де вважає, що зможе отримати нові перспективи та проводити дослідження разом із людьми, які глибоко зацікавлені в темах, які його найбільше цікавлять.

«Я прийняв важке рішення залишити OpenAI. Цей вибір пов’язаний з моїм бажанням поглибити свою увагу на вирівнюванні штучного інтелекту та почати нову главу своєї кар’єри, де я можу повернутися до практичної технічної роботи», — повідомив у соцмережі X Джон Шульман.

Також президент OpenAI Грег Брокман оголосив у соціальній мережі X, що він візьме відпустку на частину року, що залишилася.

Нагадаємо, що одразу після презентації GPT-4o співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер повідомив, що покидає компанію. Він запустив компанію-конкурента OpenAI — Safe Superintelligence Inc (SSI).

Слідом за ним у відставку подав Ян Лейке, керівник підрозділу з керування та контролю ШІ-інструментів — він приєднався до Anthropic.

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