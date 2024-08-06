Практика судів
  1. У світі

Ще один співзасновник OpenAI залишає компанію заради конкурента Anthropic

12:42, 6 серпня 2024
Джон Шульман повідомив, що приєднається до Anthropic, де зможе отримати нові перспективи та проводити дослідження разом із людьми, які глибоко зацікавлені в темах, які його найбільше цікавлять.
Ще один співзасновник OpenAI залишає компанію заради конкурента Anthropic
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Один із співзасновників OpenAI і ключовий архітектор її чат-бота ChatGPT Джон Шульман залишає OpenAI, де пропрацював майже 9 років, щоб приєднатися до її головного конкурента Anthropic, пише Financial Times.

Він став останнім з низки високопоставлених осіб, які залишили компанію за останні місяці.

Він повідомив, що перейде у ШІ-стартап Anthropic, який фінансується Amazon, де вважає, що зможе отримати нові перспективи та проводити дослідження разом із людьми, які глибоко зацікавлені в темах, які його найбільше цікавлять. 

«Я прийняв важке рішення залишити OpenAI. Цей вибір пов’язаний з моїм бажанням поглибити свою увагу на вирівнюванні штучного інтелекту та почати нову главу своєї кар’єри, де я можу повернутися до практичної технічної роботи», — повідомив у соцмережі X Джон Шульман. 

Також президент OpenAI Грег Брокман оголосив у соціальній мережі X, що він візьме відпустку на частину року, що залишилася.

Нагадаємо, що одразу після презентації GPT-4o співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер повідомив, що покидає компанію. Він запустив компанію-конкурента OpenAI — Safe Superintelligence Inc (SSI).

Слідом за ним у відставку подав Ян Лейке, керівник підрозділу з керування та контролю ШІ-інструментів — він приєднався до Anthropic. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін передав на оплату праці у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 52,4 млн грн

Уряд передав на функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще 52,4 млн грн, які підуть на оплату праці.

Кабмін вніс зміни для спрощення оформлення автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою

Уряд передбачив можливість видачі реєстраційних документів для поїздок за кордон для автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, які перебувають на тимчасовому державному обліку.

Чоловіки під час перебування у прикордонних районах повинні мати військовий квиток – Кабмін

Кабмін вніс зміни до Положення про прикордонний режим.

Британський уряд звинувачує Ілона Маска в роздмухуванні заворушень через пости в X – соцмережі можуть загрожувати санкції

Британський уряд міг би накласти санкції на мережу Х Ілона Маска, але закон про незаконний контент набуде сили лише в кінці 2024 року.

У Верховній Раді пропонують прибрати бюрократію при оформлення відстрочки на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи

За словами автора проекту, його прийняття дозволить особам з інвалідністю без зайвих бюрократичних перепон та корупційних ризиків реалізувати право на постійний догляд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси