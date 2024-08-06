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ВРП звільнила суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП на блокпості

12:36, 6 серпня 2024
Олексія Тандира звільнено з посади судді.
ВРП звільнила суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП на блокпості
Джерело фото: hromadske.ua
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Вища рада правосуддя у вівторок 6 серпня звільнила суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

«6 серпня 2024 року ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича  на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», - зазначили у Раді.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Смертельна ДТП сталася 25 травня 2023 року на блокпосту. У результаті ДТП загинув військовослужбовець Національної гвардії України. За даними слідства, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження було завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, раніше ВРП залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Олексія Тиндира. Так, розглянувши скаргу судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира та його адвоката, Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 24 квітня 2024 року № 1241/2дп/15-24 про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

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