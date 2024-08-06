Практика судов
  1. В Украине

В Киеве в июле оштрафовали более 18 000 «героев парковки»

15:18, 6 августа 2024
5,5 миллиона гривен поступило в бюджет Киева от уплаченных штрафов.
В Киеве в июле оштрафовали более 18 000 «героев парковки»
Фото: stryi-rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что в июле 18 678 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД.

Отмечается, что 6613 водителя оштрафовали за неоплату парковки, а 12065 водителей - за нарушение ПДД.

В ведомстве добавили, что в июле инспекторами было проведено 14 519 проверок оплат парковки.

«5,5 миллиона гривен поступило в городской бюджет от уплаченных штрафов», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Камала Харрис выбрала Тима Уолза как вице-президента США в случае победы – CNN

Камала Харрис определилась со своим выбором в отношении вице-президента США.

Несмотря на формальное признание вины, осужденный военнослужащий по сути отрицал фактические обстоятельства совершенного – Верховный Суд отменил решение из-за некачественного допроса судом

Особое значение при допросе судом обвиняемого, признающего вину, имеет подтверждение им фактических обстоятельств и отсутствие каких-либо сомнений, что он признает все фактические обстоятельства, имеющие значение для заключения о виновности лица и правильности квалификации его действий.

Партнеры Украины периодически поднимают вопрос о мобилизации мужчин 18-25 лет – Федор Вениславский

Международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет – Федор Вениславский.

Кабмин передал на оплату труда в Специализированной антикоррупционной прокуратуре 52,4 млн грн

Правительство передало на функционирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще 52,4 млн грн, которые пойдут на оплату труда.

Кабмин внес изменения для упрощения оформления автомобилей, признанных гуманитарной помощью

Правительство предусмотрело возможность выдачи регистрационных документов для поездок за границу для автомобилей, признанных гуманитарной помощью, состоящих на временном государственном учете.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси