В Киеве в июле оштрафовали более 18 000 «героев парковки»

5,5 миллиона гривен поступило в бюджет Киева от уплаченных штрафов.

Фото: stryi-rada.gov.ua

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Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что в июле 18 678 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД.

Отмечается, что 6613 водителя оштрафовали за неоплату парковки, а 12065 водителей - за нарушение ПДД.

В ведомстве добавили, что в июле инспекторами было проведено 14 519 проверок оплат парковки.

«5,5 миллиона гривен поступило в городской бюджет от уплаченных штрафов», - говорится в сообщении.

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