В Голосеевском районе Киева водитель напал на инспекторов по парковке

Водитель напал на инспекторов по парковке через протокол.

Фото иллюстративное

Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что на инспекторов по парковке было совершено нападение прямо во время исполнения служебных обязанностей. Инцидент произошел на улице Антоновича, 118/19.

«Причиной стал протокол, составленный на правонарушителя. Такое поведение не только нарушает закон, но и демонстрирует полное пренебрежение к работе других людей и установленным в нашем городе нормам и правилам», - сообщили в ведомстве.

Следователи уже начали расследование. Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет ограничение или лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в июле оштрафовали более 18 000 «героев парковки».

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