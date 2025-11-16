  1. У світі

Apple зобов’язали виплатити Masimo $634 млн за порушення патенту в Apple Watch

09:24, 16 листопада 2025
Федеральний суд Каліфорнії визнав, що технологія вимірювання кисню в Apple Watch порушує права Masimo.
Фото: REUTERS
Федеральний суд Каліфорнії постановив, що Apple має сплатити медичній компанії Masimo 634 мільйони доларів за порушення патенту на сенсори для вимірювання рівня кисню в крові, використані в Apple Watch. Про це повідомляє Reuters.

Masimo подала позов, стверджуючи, що технологія в додатку Workout та функції моніторингу пульсу в Apple Watch базується на її запатентованих розробках. Суд визнав порушення, і Masimo назвала вердикт «значною перемогою» у захисті інновацій та інтелектуальної власності.

Apple заперечила звинувачення, заявивши, що патент втратив чинність у 2022 році та стосується застарілих рішень моніторингу пацієнтів. «Протягом шести років Masimo подала позови в кількох судах, заявивши понад 25 патентів, більшість з яких визнали недійсними», — зазначив речник Apple. Компанія планує оскаржити рішення.

Цей позов — частина багаторічної патентної суперечки між Apple та Masimo з Ірвайна, Каліфорнія. Masimo звинувачувала Apple у наймі співробітників і крадіжці технології пульсоксиметрії для Apple Watch. У 2023 році торговий трибунал США заблокував імпорт Series 9 та Ultra 2 через порушення патентів Masimo. Apple видалила функцію зчитування кисню, щоб уникнути заборони, і в серпні 2025 року запровадила оновлену версію за схваленням Митної служби США.

У п’ятницю Міжнародна торгова комісія (ITC) вирішила провести нове розслідування, чи підпадають оновлені Apple Watch під заборону. Masimo подала позов проти митниці щодо цього, а Apple оскаржила заборону в апеляційному суді. У 2023 році суд Каліфорнії оголосив mistrial у справі Masimo проти Apple щодо комерційної таємниці через нездатність присяжних досягти вердикту. У 2024 році Apple виграла мінімальний вирок у 250 доларів проти Masimo в Делавері за порушення двох патентів Apple на дизайн.

