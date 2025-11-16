  1. В мире

Apple обязали выплатить Masimo $634 млн за нарушение патента в Apple Watch

09:24, 16 ноября 2025
Федеральный суд Калифорнии признал, что технология измерения кислорода в Apple Watch нарушает права Masimo.
Apple обязали выплатить Masimo $634 млн за нарушение патента в Apple Watch
Фото: REUTERS
Федеральный суд Калифорнии постановил, что Apple должна выплатить медицинской компании Masimo 634 миллиона долларов за нарушение патента на сенсоры для измерения уровня кислорода в крови, использованные в Apple Watch. Об этом сообщает Reuters.

Masimo подала иск, утверждая, что технология в приложении Workout и функции мониторинга пульса в Apple Watch основана на ее запатентованных разработках. Суд признал нарушение, и Masimo назвала вердикт «значительной победой» в защите инноваций и интеллектуальной собственности.

Apple опровергла обвинения, заявив, что патент утратил силу в 2022 году и касается устаревших решений мониторинга пациентов. «В течение шести лет Masimo подала иски в нескольких судах, заявив более 25 патентов, большинство из которых были признаны недействительными», — отметил представитель Apple. Компания планирует обжаловать решение.

Этот иск — часть многолетнего патентного спора между Apple и Masimo из Ирвина, Калифорния. Masimo обвиняла Apple в найме сотрудников и краже технологии пульсоксиметрии для Apple Watch. В 2023 году торговый трибунал США заблокировал импорт Series 9 и Ultra 2 из-за нарушения патентов Masimo. Apple удалила функцию считывания кислорода, чтобы избежать запрета, и в августе 2025 года ввела обновленную версию с одобрения Таможенной службы США.

В пятницу Международная торговая комиссия (ITC) решила провести новое расследование, подпадают ли обновленные Apple Watch под запрет. Masimo подала иск против таможни по этому поводу, а Apple обжаловала запрет в апелляционном суде. В 2023 году суд Калифорнии объявил mistrial в деле Masimo против Apple по коммерческой тайне из-за неспособности присяжных достичь вердикта. В 2024 году Apple выиграла минимальный приговор в 250 долларов против Masimo в Делавере за нарушение двух патентов Apple на дизайн.

суд США Apple

