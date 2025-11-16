  1. Суспільство
16 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 16 листопада 2025
16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
16 листопада – яке сьогодні свято та головні події
16 листопада світ відзначає Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Міжнародний день толерантності, Всесвітній день бідних, День ісландської мови, а в Україні — День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Православна церква вшановує святого апостола і євангеліста Матвія.

Церковне свято

Цього дня віряни згадують апостола Левія Матвія, який залишив посаду митаря, щоб стати учнем Ісуса Христа. Матвій був свідком чудес, проповідей, смерті та воскресіння Ісуса. Він написав Євангеліє арамейською мовою, звернене до єврейських християн, щоб довести, що Ісус — обіцяний Месія. У тексті Матвій часто посилався на Старий Завіт, показуючи виконання пророцтв. У Матвіїв день рекомендують поводитися спокійно, уникати лайки та образ, а ввечері зібрати близьких за столом для тихого спілкування.

Іменини

Сьогодні святкують Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

Події дня в історії

  • 1917: У Бахчисараї в ханському палаці відкрили Національний музей.
  • 1918: Королівство Угорщина, раніше частина Австро-Угорської Імперії, проголосили республікою.
  • 1924: Почало мовлення Українське радіо — перша українська радіостанція.
  • 1945: У Лондоні заснували ЮНЕСКО.
  • 1967: У Нью-Йорку розпочався I Світовий конгрес Вільних українців.
  • 1994: Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року.
  • 1999: Заснували Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові країни.
  • 2002: Президент Леонід Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха та запропонував Верховній Раді призначити прем’єр-міністром Віктора Януковича.
  • 2010: Оголошено про заручини принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

