16 ноября – какой сегодня праздник и главные события

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.

16 ноября мир отмечает Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, Международный день толерантности, Всемирный день бедных, День исландского языка, а в Украине – День работников радио, телевидения и связи. Православная церковь чтит святого апостола и евангелиста Матфея.

Церковный праздник

В этот день верующие вспоминают апостола Левия Матфея, который оставил должность мытаря, чтобы стать учеником Иисуса Христа. Матфей был свидетелем чудес, проповедей, смерти и воскресения Иисуса. Он написал Евангелие на арамейском языке, обращенное к еврейским христианам, чтобы доказать, что Иисус — обещанный Мессия. В тексте Матфей часто ссылался на Ветхий Завет, показывая исполнение пророчеств. В день Матфея рекомендуют вести себя спокойно, избегать ругани и обид, а вечером собрать близких за столом для тихого общения.

Именины

Сегодня празднуют Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матфей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

События дня в истории

1917: В Бахчисарае в ханском дворце открыли Национальный музей.

1918: Королевство Венгрия, ранее часть Австро-Венгерской империи, провозгласили республикой.

1924: Начало вещания Украинского радио — первой украинской радиостанции.

1945: В Лондоне основали ЮНЕСКО.

1967: В Нью-Йорке начался I Всемирный конгресс свободных украинцев.

1994: Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.

1999: Учреждена Премия Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии страны.

2002: Президент Леонид Кучма подписал указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и предложил Верховной Раде назначить премьер-министром Виктора Януковича.

2010: Объявлено о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

