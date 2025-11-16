  1. В Україні

Уряд оновить АРМА, НКРЕКП та ядерний нагляд: Зеленський дав п'ять доручень

09:42, 16 листопада 2025
За дорученням Президента, до кінця року призначать нового керівника АРМА та оновлять низку державних інституцій.
Уряд оновить АРМА, НКРЕКП та ядерний нагляд: Зеленський дав п'ять доручень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду провести оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів у співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами, а також завершити конкурс на посаду нового керівника АРМА до кінця 2025 року. Про це він заявив після наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Зеленський окреслив п’ять ключових завдань для очищення та перезавантаження енергетичної сфери та пов’язаних інституцій:

  • Доручено Кабінету Міністрів подати до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
  • Оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
  • Доручено прем’єр-міністерці внести до парламенту подання на призначення керівника Фонду державного майна України.
  • У співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення АРМА та оперативно завершити конкурс на посаду керівника, щоб новий очільник був призначений до кінця 2025 року.
  • Провести аудит і підготувати до продажу активи та частки, що належали російським суб’єктам і колаборантам, які втекли до Росії, щоб вони працювали на інтереси України, зокрема для оборони та наповнення бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський НКРЕКП АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Відшкодування моральної шкоди, що виникла внаслідок повітряних тривог: на що звернув увагу КЦС ВС

Тривоги, бомбардування та походи в укриття є підставою для відшкодування моральної шкоди.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]