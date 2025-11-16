Уряд оновить АРМА, НКРЕКП та ядерний нагляд: Зеленський дав п'ять доручень

За дорученням Президента, до кінця року призначать нового керівника АРМА та оновлять низку державних інституцій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду провести оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів у співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами, а також завершити конкурс на посаду нового керівника АРМА до кінця 2025 року. Про це він заявив після наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Зеленський окреслив п’ять ключових завдань для очищення та перезавантаження енергетичної сфери та пов’язаних інституцій:

Доручено Кабінету Міністрів подати до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Доручено прем’єр-міністерці внести до парламенту подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

У співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення АРМА та оперативно завершити конкурс на посаду керівника, щоб новий очільник був призначений до кінця 2025 року.

Провести аудит і підготувати до продажу активи та частки, що належали російським суб’єктам і колаборантам, які втекли до Росії, щоб вони працювали на інтереси України, зокрема для оборони та наповнення бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.