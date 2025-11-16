  1. В Украине

Правительство обновит АРМА, НКРЭКУ и ядерный надзор: Зеленский дал пять поручений

09:42, 16 ноября 2025
По поручению Президента, до конца года назначат нового руководителя АРМА и обновят ряд государственных институтов.
Правительство обновит АРМА, НКРЭКУ и ядерный надзор: Зеленский дал пять поручений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству провести обновление Агентства по розыску и менеджменту активов в сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами, а также завершить конкурс на должность нового руководителя АРМА до конца 2025 года. Об этом он заявил после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

Зеленский обозначил пять ключевых задач для очистки и перезагрузки энергетической сферы и связанных с ней институтов:

  • Кабинету Министров поручено подать в Верховную Раду неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
  • Обновить руководство Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.
  • Премьер-министру поручено внести в парламент представление о назначении руководителя Фонда государственного имущества Украины.
  • В сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление АРМА и оперативно завершить конкурс на должность руководителя, чтобы новый глава был назначен до конца 2025 года.
  • Провести аудит и подготовить к продаже активы и доли, принадлежавшие российским субъектам и коллаборационистам, бежавшим в Россию, чтобы они работали на интересы Украины, в частности для обороны и наполнения бюджета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский НКРЕКП АРМА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]