Правительство обновит АРМА, НКРЭКУ и ядерный надзор: Зеленский дал пять поручений

По поручению Президента, до конца года назначат нового руководителя АРМА и обновят ряд государственных институтов.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству провести обновление Агентства по розыску и менеджменту активов в сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами, а также завершить конкурс на должность нового руководителя АРМА до конца 2025 года. Об этом он заявил после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

Зеленский обозначил пять ключевых задач для очистки и перезагрузки энергетической сферы и связанных с ней институтов:

Кабинету Министров поручено подать в Верховную Раду неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Обновить руководство Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Премьер-министру поручено внести в парламент представление о назначении руководителя Фонда государственного имущества Украины.

В сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление АРМА и оперативно завершить конкурс на должность руководителя, чтобы новый глава был назначен до конца 2025 года.

Провести аудит и подготовить к продаже активы и доли, принадлежавшие российским субъектам и коллаборационистам, бежавшим в Россию, чтобы они работали на интересы Украины, в частности для обороны и наполнения бюджета.

