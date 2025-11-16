Україна імпортує газ на €2 млрд – домовленість із Грецією вже є, – Зеленський

Фінансування на 2 млрд євро компенсує втрати видобутку, тривають переговори зі США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості з Грецією щодо постачання газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські атаки. Про це він заявив 15 листопада 2025 року.

«Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари», — зазначив Зеленський.

За його словами, уряд вже спрямував кошти на імпорт, до фінансування долучилися українські банки, Норвегія та європейські банки під гарантії Єврокомісії. Переговори зі США щодо додаткової підтримки тривають.

Крім того, Президент анонсував візити до Франції та Іспанії на початку наступного тижня. Основна мета поїздок — посилення української протиповітряної оборони, бойової авіації та інших оборонних спроможностей.

