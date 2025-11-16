  1. В Украине
Украина импортирует газ на €2 млрд — договоренность с Грецией уже есть, — Зеленский

08:48, 16 ноября 2025
Финансирование на 2 млрд евро компенсирует потери добычи, продолжаются переговоры с США.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с Грецией о поставках газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских атак. Об этом он заявил 15 ноября 2025 года.

«У нас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы покроем потребность почти в 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов», — отметил Зеленский.

По его словам, правительство уже направило средства на импорт, к финансированию присоединились украинские банки, Норвегия и европейские банки под гарантии Еврокомиссии. Переговоры с США о дополнительной поддержке продолжаются.

Кроме того, Президент анонсировал визиты во Францию и Испанию в начале следующей недели. Основная цель поездок — усиление украинской противовоздушной обороны, боевой авиации и других оборонных возможностей.

