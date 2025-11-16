Валютні операції — чи впливає курс на визначення «незначної» суми

У ДПС зазначили, що для цілей застосування вимог валютного нагляду сума незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів вважається «незначною» на дату здійснення операції, а не на дату граничного строку розрахунків.

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснило, чи буде вважатися «незначною» сума незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів, якщо на дату здійснення операції (експорт / імпорт товару або здійснення авансового платежу на користь нерезидента) розмір валютної операції є меншим ніж 400 тис. грн., а на дату настання граничного строку розрахунків перевищує таку суму у зв’язку зі зміною курсу НБУ.

Відповідно до пп. 1 п. 9 розд. ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків якщо сума незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів не перевищує незначної суми. У разі здійснення розрахунків за експорт, імпорт товарів в іноземній валюті сума незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів визначається за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату останньої події за відповідною операцією (остання дата платежу / надходження грошових коштів, дата поставки товару, дата зарахування зустрічних однорідних вимог).

Згідно з пп. 7 п. 2 розд. І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5, незначний розмір валютної операції – розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, передбачений ст. 20 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361).

Відповідно до частини першої ст. 20 Закону № 361, фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, – 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тис. грн. на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, – 55 тис. грн.).

«Тобто, для цілей застосування вимог валютного нагляду сума незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів вважається «незначною» на дату здійснення операції, а не на дату граничного строку розрахунків.

Тому, якщо на дату здійснення експорту товару або здійснення авансового платежу сума була менше ніж 400 тис. грн. за курсом Національного банку України (далі – НБУ), то валютна операція вважається незначною і не підлягає валютному нагляду, навіть, якщо на дату настання граничного строку розрахунків, у зв’язку зі зміною курсу НБУ, така операція підпадає під валютний контроль», - додали у податковій.

