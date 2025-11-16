Валютные операции — влияет ли курс на определение «незначительной» суммы

В ГНС отметили, что для целей применения требований валютного надзора сумма незавершенных расчетов по операции экспорта или импорта товаров считается «незначительной» на дату осуществления операции, а не на дату предельного срока расчетов.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками пояснило, будет ли считаться «незначительной» сумма незавершенных расчетов по операции экспорта или импорта товаров, если на дату осуществления операции (экспорт / импорт товара или осуществление авансового платежа в пользу нерезидента) размер валютной операции меньше 400 тыс. грн, а на дату наступления предельного срока расчетов превышает эту сумму в связи с изменением курса НБУ.

Согласно пп. 1 п. 9 разд. III Инструкции о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 02 января 2019 года № 7, банк завершает осуществление валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов, если сумма незавершенных расчетов по операции экспорта или импорта товаров не превышает незначительную сумму. В случае осуществления расчетов за экспорт или импорт товаров в иностранной валюте сумма незавершенных расчетов определяется по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату последнего события по соответствующей операции (последняя дата платежа / поступления денежных средств, дата поставки товара, дата зачета встречных однородных требований).

Согласно пп. 7 п. 2 разд. I Положения о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 02 января 2019 года № 5, незначительный размер валютной операции — это размер валютной операции (в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату осуществления операции), который меньше суммы, предусмотренной ст. 20 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон № 361).

В соответствии с частью первой ст. 20 Закона № 361 финансовые операции являются пороговыми, если сумма каждой из них равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры — 55 тыс. грн), либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах или других активах, эквивалентную 400 тыс. грн по официальному курсу гривны к иностранным валютам и банковским металлам на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры — 55 тыс. грн).

«То есть, для целей применения требований валютного надзора сумма незавершенных расчетов по операции экспорта или импорта товаров считается “незначительной” на дату осуществления операции, а не на дату предельного срока расчетов.

Поэтому, если на дату осуществления экспорта товара или осуществления авансового платежа сумма была меньше 400 тыс. грн по курсу Национального банка Украины (далее — НБУ), то валютная операция считается незначительной и не подлежит валютному надзору, даже если на дату наступления предельного срока расчетов из-за изменения курса НБУ такая операция подпадает под валютный контроль», — добавили в налоговой.

