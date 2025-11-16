  1. В Україні

Михайло Федоров анонсував антикорупційні проекти в Дії

08:30, 16 листопада 2025
Мінцифри анонсувало е-Акциз, е-Нотаріат і цифровізацію грального бізнесу.
Фото: Facebook / Михайло Федоров
Міністерство цифрової трансформації працює над антикорупційними проєктами е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд і цифровізацією грального бізнесу, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також Федоров зазначив, що «У Дії вже понад 23 млн користувачів. Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро»

Паралельно, за словами міністра, відомство розвиває телекомунікаційну сферу, зміцнюючи стійкість мереж для забезпечення зв’язку під час блекаутів, а також готує пілотний запуск 5G і технології Direct to Cell для покращення якості зв’язку та інтернету.

І на додачу: «Завдяки Дія.City розвиваємо цифрову економіку. З моменту створення резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків», – зазначив Федоров.

корупція Дія Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

