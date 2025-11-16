  1. В Украине

Михаил Федоров анонсировал антикоррупционные проекты в Дии

08:30, 16 ноября 2025
Минцифры анонсировало е-Акциз, е-Нотариат и цифровизацию игорного бизнеса.
Михаил Федоров анонсировал антикоррупционные проекты в Дии
Фото: Facebook / Михайло Федоров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации работает над антикоррупционными проектами е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд и цифровизацией игорного бизнеса, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также Федоров отметил, что «В Дии уже более 23 млн пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно».

Параллельно, по словам министра, ведомство развивает телекоммуникационную сферу, укрепляя устойчивость сетей для обеспечения связи во время блэкаутов, а также готовит пилотный запуск 5G и технологии Direct to Cell для улучшения качества связи и интернета.

И в дополнение: «Благодаря Дія.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов», — отметил Федоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция Дия Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]