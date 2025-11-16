Михаил Федоров анонсировал антикоррупционные проекты в Дии

Минцифры анонсировало е-Акциз, е-Нотариат и цифровизацию игорного бизнеса.

Фото: Facebook / Михайло Федоров

Министерство цифровой трансформации работает над антикоррупционными проектами е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд и цифровизацией игорного бизнеса, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также Федоров отметил, что «В Дии уже более 23 млн пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно».

Параллельно, по словам министра, ведомство развивает телекоммуникационную сферу, укрепляя устойчивость сетей для обеспечения связи во время блэкаутов, а также готовит пилотный запуск 5G и технологии Direct to Cell для улучшения качества связи и интернета.

И в дополнение: «Благодаря Дія.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов», — отметил Федоров.

