Работник призван на службу в ВСУ: какие у него гарантии

При поступлении сообщения о призыве работника в ряды ВСУ издается приказ о сохранении за таким работником места работы и должности на весь период службы.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, какие гарантии имеет работник, призванный на военную службу.

Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины по работникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Также, по 18 июля 2022 включительно за такими работниками сохранялся средний заработок.

При поступлении сообщения о призыве работника в ряды ВСУ издается приказ о сохранении за таким работником места работы и должности на весь период службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.