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Працівник призваний на службу у ЗСУ: які він має гарантії

07:18, 13 серпня 2024
У разі надходження повідомлення про призов працівника до лав ЗСУ видається наказ про збереження за таким працівником місця роботи і посади на весь період служби.
Працівник призваний на службу у ЗСУ: які він має гарантії
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Державна служба з питань праці роз’яснила, які гарантій має працівник, який призваний на військову службу.

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Також, по 18 липня 2022 року включно за такими працівниками зберігався середній заробіток.

У разі надходження повідомлення про призив працівника до лав ЗСУ видається наказ про збереження за таким працівником місця роботи і посади на весь період служби.

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