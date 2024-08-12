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Міноборони планує запуск автоматичної відстрочки від призову у Резерв+ вже восени

19:57, 12 серпня 2024
Міністерство працює над функцією автоматичних відстрочок для певних категорій громадян, зокрема для студентів, батьків та опікунів трьох дітей.
Міноборони планує запуск автоматичної відстрочки від призову у Резерв+ вже восени
Фото: РБК-Україна
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У застосунку Резерв+ буде сервіс автоматичного надання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов'язаних. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови.

Запуск сервісу Міністерство оборони планує на осінь поточного року.

«Ми активно працюємо над функцією автоматичних відстрочок для певних категорій громадян, зокрема для студентів, батьків та опікунів трьох дітей. Плануємо запустити вже восени», – вказало Міноборони у коментарях під постом заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко.

Автоматична відстрочка буде налагоджена завдяки співпраці з іншими реєстрами.

Наразі автоматичний обмін з реєстрами для надання відстрочок ще не запустили. Це випливає з відповіді Міноборони, яку воно надало «Судово-юридичній газеті».

Раніше у Міноборони відповіли, чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки.

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