Для украинцев за границей цифровизируют консульские услуги — это сократит время и уменьшит нагрузку

Через цифровизацию и перевод части услуг в дистанционный формат планируется уменьшить нагрузку на консульства и предоставить гражданам беспрепятственный доступ к ним.

Для украинцев за границей цифровизируют консульские услуги, что значительно облегчит доступ к ним и разгрузит консульства. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на пресс-конференции.

Так, МИД осуществляет модернизацию информационно-коммуникационной системы консульских услуг для украинцев за рубежом, в ближайшее время планируется приступить к ее закрытому тестированию.

Георгий Тихий отметил, что с 2022 года количество украинских граждан за границей значительно увеличилось, но возможности консульской службы «не настолько возросли», поэтому возникают трудности в удовлетворении спроса на их услуги.

Поэтому идея ведомства состоит в том, чтобы через цифровизацию и перевод части услуг в дистанционный формат уменьшить нагрузку на консульства и предоставить гражданам беспрепятственный доступ к ним.

«Сейчас МИД работает над модернизацией информационно-коммуникационной системы консульских услуг и уверенно близится к началу ее закрытого тестирования. Мы ожидаем, что реализация этого проекта позволит существенно повысить доступность и качество сервисов МИД, консульские услуги будут максимально автоматизированы», – рассказал спикер МИД.

Он добавил, что обновленная система МИДа будет глубже интегрирована с реестрами и информационными базами, а в сотрудничестве с Минцифры в ней будет возможность шеринга документов через приложение «Дія».

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