В ресторане на Ивано-Франковщине нетрезвый мужчина угрожал посетителям гранатой

Мужчина в одном из ресторанов устроил конфликт с посетителями и угрожал применить гранату.

В городе Тисменица Ивано-Франковской области в одном из ресторанов возник конфликт между нетрезвым мужчиной и посетителями, в ходе которого злоумышленник угрожал применить гранату. Об этом сообщает полиция области.

«Местный житель в нетрезвом состоянии кричал, обижал нецензурной бранью посетителей тамошнего заведения. 31-летного мужчину хулиган ударил в лицо, чем нанес ему телесное повреждение. При этом открыто демонстрировал предмет, внешне похожий на боевую гранату Ф-1. Вскоре хулиган скрылся, а боеприпас выбросил», — рассказали полицейские.

Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 51-летний мужчина, ранее не судимый. Граната зашли неподалеку от места происшествия. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Мужчину задержали по месту жительства. Следователи объявили ему подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).

За совершенное прикарпатцу грозит наказание от ограничения свободы до заключения на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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