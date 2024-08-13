У ресторані на Івано-Франківщині нетверезий чоловік погрожував відвідувачам гранатою

Чоловік в одному із ресторанів вчинив конфлікт з відвідувачами та погрожував застосувати гранату.

У місті Тисмениця Івано-Франківської області в одному з ресторанів виник конфлікт між нетверезим чоловіком і відвідувачами, в ході якого зловмисник погрожував застосувати гранату. Про це повідомляє поліція області.

«Місцевий мешканець у нетверезому стані кричав, ображав нецензурною лайкою відвідувачів тамтешнього закладу. 31-річного чоловіка хуліган вдарив в обличчя, чим спричинив йому тілесне ушкодження. При цьому відкрито демонстрував предмет, зовні схожий на бойову гранату Ф-1. Невдовзі хуліган втік, а боєприпас викинув», — розповіли поліцейські.

Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 51-річний чоловік, раніше не судимий. Гранату зайшли неподалік від місця події. Її вилучили та направили на експертизу.

Чоловіка затримали за місцем проживання. Слідчі оголосили йому підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 ККУ).

За вчинене прикарпатцю загрожує покарання від обмеження волі до ув’язнення на строк від 3 до 7 років. Наразі тривають слідчі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.