Суд стягнув на користь держави понад 4 млн гривень збитків за стихійні сміттєзвалища: деталі справи

Органом місцевого самоврядування впродовж 2 років не забезпечено належного виконання встановлених законом обов’язків у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території громади.

Теребовлянська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до органу місцевого самоврядування про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства в сумі 4 714 594,95 грн. Про це повідомляє Господарський суд Тернопільської області.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що органом місцевого самоврядування впродовж двох років не забезпечено належного виконання встановлених законом обов’язків у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових відходів на території громади, що призвело до забруднення та засмічення земель та, як наслідок, заподіяння шкоди довкіллю.

Дослідивши обставини справи, суд погодився з доводами прокурора. Суд встановив, що незважаючи на обізнаність щодо засмічення та забруднення земельних ділянок та заподіяних збитків навколишньому природному середовищу внаслідок цього, протягом тривалого часу відповідачем як власником земельних ділянок, жодних заходів щодо поводження з відходами та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, не вжито. При цьому суд зауважив, що у спорі про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, слід виходити з презумпції вини правопорушника.

Відтак, у справі № 921/166/24 суд задовольнив позовні вимоги та стягнув з відповідача на користь держави збитки, заподіяні внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства в сумі 4714594,95 грн.

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