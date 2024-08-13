Суд взыскал в пользу государства более 4 млн гривен ущерба за стихийные свалки: детали дела

Органом местного самоуправления в течение 2 лет не обеспечено надлежащего выполнения установленных законом обязанностей в сфере охраны окружающей природной среды по ликвидации стихийных свалок на территории общины.

Теребовлянская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском в орган местного самоуправления о возмещении ущерба, причиненного вследствие нарушения требований природоохранного законодательства в сумме 4 714 594,95 грн. Об этом сообщает Хозяйственный суд Тернопольской области.

Исковые требования обоснованы тем, что органом местного самоуправления в течение двух лет не обеспечено надлежащего выполнения установленных законом обязанностей в сфере охраны окружающей природной среды по ликвидации стихийных свалок бытовых отходов на территории общины, что привело к загрязнению и засорению земель и, как следствие, причинение вреда окружающей среде.

Исследовав обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокурора. Суд установил, что несмотря на осведомленность о засорении и загрязнении земельных участков и причиненного ущерба окружающей среде вследствие этого, в течение длительного времени ответчиком как владельцем земельных участков, никаких мер по обращению с отходами и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о не употреблено. При этом суд отметил, что в споре о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, следует исходить из презумпции вины правонарушителя.

Следовательно, по делу № 921/166/24 суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в пользу государства ущерб, причиненный вследствие нарушения требований природоохранного законодательства в сумме 4714594,95 грн.

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