Государству вернули 35 га земель на берегу реки Стугна, которые ранее принадлежали Медведчуку

Суд вернул государству земли в Обуховском районе, незаконно владение которых было связано с Виктором Медведчуком.

Источник фото: kobl.gp.gov.ua

Хозяйственный суд города Киева принял решение о возвращении государству земельных участков в Обуховском районе Киевской области стоимостью более 840 млн грн. Земли, площадью 35 га, расположенные на берегу реки Стугна, были незаконно присвоены экс-лидером запрещенной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.

Киевская областная прокуратура подтвердила, что эти земельные участки лесохозяйственного назначения были противоправно проданы коммерческим структурам для размещения объектов культурно-оздоровительных и рекреационных целей. На момент продажи распоряжаться такими землями имел право только Кабинет Министров Украины.

Прокуроры доказали, что владельцами этих участков стали юридические лица, связанные с Медведчуком, в частности, его жена, на которую наложены санкции. Учитывая нарушения законодательства, областная прокуратура обратилась в суд, и иск был удовлетворен.

Решение суда восстанавливает государственную собственность на эти стратегически важные земли.

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