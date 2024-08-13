Державі повернули 35 га земель на березі річки Стугна, які раніше належали Медведчуку

Суд повернув державі землі в Обухівському районі, незаконно володіння яких було пов'язане з Віктором Медведчуком.

Джерело фото: kobl.gp.gov.ua

Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про повернення державі земельних ділянок в Обухівському районі Київської області вартістю понад 840 млн грн. Землі, площею 35 га, розташовані на березі річки Стугна, були незаконно привласнені екслідером забороненої партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком.

Київська обласна прокуратура підтвердила, що ці земельні ділянки лісогосподарського призначення були протиправно продані комерційним структурам для розміщення об'єктів культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей. На момент продажу розпоряджатися такими землями мав право лише Кабінет Міністрів України.

Прокурори довели, що власниками цих ділянок стали юридичні особи, пов'язані з Медведчуком, зокрема, його дружина, на яку накладені санкції. З огляду на порушення законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду, і позов був задоволений.

Рішення суду відновлює державну власність на ці стратегічно важливі землі.

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