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У Південній Кореї спеціально навчений пес винюхує клопів у валізах спортсменів, які повертаються з Олімпіади в Парижі

21:46, 13 серпня 2024
Країна вживає запобіжних заходів, щоб знизити ризик проникнення в країну дрібних комах, через яких Париж охопила паніка у 2023 році.
У Південній Кореї спеціально навчений пес винюхує клопів у валізах спортсменів, які повертаються з Олімпіади в Парижі
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Південна Корея «найняла» спеціально навченого собаку, який шукає клопів у спортсменів та вболівальників, які повертаються з Олімпійських ігор у Парижі. Про це повідомляє уряд країни.

Бігль на імʼя Секо вміє вловлювати запах, який виділяють клопи. Це єдина у країні собака, здатна на це. Він «працює» в міжнародному аеропорту «Інчхон».

Він може похвалитися рівнем точності понад 95%. В уряді зазначають, що пес може перевірити стандартний готельний номер менш ніж за дві хвилини.

Секо та його команда почали працювати в аеропорту з 9 серпня і робитимуть перевірки до 8 вересня. Уряд також посилив дезінфекцію літаків для рейсів, які прибувають безпосередньо з Парижу.

Компанія з боротьби зі шкідниками обʼєдналася з міністерствами безпеки та транспорту Південної Кореї, а також з Агентством з контролю та профілактики захворювань і співпрацює з авіакомпаніями та аеропортом «Інчхон», щоб перевіряти мандрівників після прибуття.

«Є ймовірність, що клопи проникнуть до країни після заходу. Тому ми вживаємо запобіжних заходів, щоб перекрити їхнє проникнення через міжнародний аеропорт Інчхон, який є головними воротами в країну», - підкреслили в уряді Південної Кореї.

Як відомо, восени 2023 року у французьких містах, зокрема в Парижі, фіксували зростання кількості клопів. В той час місто активно готувалося до прийому Олімпійських ігор.

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