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В Южной Корее специально обученный пес вынюхивает клопов в чемоданах спортсменов, возвращающихся с Олимпиады в Париже

21:46, 13 августа 2024
Страна принимает меры предосторожности, чтобы снизить риск проникновения в страну мелких насекомых, из-за которых Париж охватила паника в 2023 году.
В Южной Корее специально обученный пес вынюхивает клопов в чемоданах спортсменов, возвращающихся с Олимпиады в Париже
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Южная Корея «наняла» специально обученную собаку, которая ищет клопов у спортсменов и болельщиков, возвращающихся из Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Правительство страны.

Бигль по имени Секо умеет улавливать запах, выделяемый клопами. Это единственная в стране собака, способная на это. Он «работает» в международном аэропорту «Инчхон».

Он может похвастаться уровнем точности более 95%. В правительстве отмечают, что пес может проверить стандартный гостиничный номер менее чем за две минуты.

Секо и его команда начали работать в аэропорту с 9 августа и будут проводить проверки до 8 сентября. Правительство также усилило дезинфекцию самолетов для рейсов, прибывающих непосредственно из Парижа.

Компания по борьбе с вредителями объединилась с министерствами безопасности и транспорта Южной Кореи, а также с Агентством по контролю и профилактике заболеваний и сотрудничает с авиакомпаниями и аэропортом Инчхон, чтобы проверять путешественников по прибытии.

«Есть вероятность, что клопы проникнут в страну после мероприятия. Поэтому мы принимаем меры предосторожности, чтобы перекрыть их проникновение через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну», - подчеркнули в правительстве Южной Кореи.

Как известно, осенью 2023 во французских городах, в частности в Париже, фиксировали рост количества клопов. В то время город активно готовился к приему Олимпийских игр.

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