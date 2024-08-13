Кабмин утвердил положение о координационном штабе по проведению эвакуации населения

Правительство решило утвердить положение, которое станет типичным для координационных штабов, занимающихся эвакуацией населения, и внесло изменения в порядок проведения эвакуации.

Кабмин утвердил Типовое положение о координационном штабе по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения. Соответствующее решение изложено в постановлении №911.

Также внесены изменения в Порядок эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Координационный штаб может образовываться:

на государственном уровне - Кабинетом Министров Украины;

на региональном уровне – областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями (военными администрациями);

на местном уровне - райгосадминистрациями (военными администрациями).

Координационный штаб, созданный на государственном уровне, координирует работу координационных штабов, образованных на региональном и местном уровне, а координационный штаб, созданный на региональном уровне, - работу координационных штабов, образованных на местном уровне.

Координационный штаб имеет право:

1) получать от центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач;

2) привлекать к участию в своей работе представителей центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями), а также независимых экспертов (по согласию);

3) для выполнения возложенных на него задач:

привлекать неправительственные, в том числе международные, организации, а также неприбыльные организации, привлекающие к своей деятельности волонтеров по оказанию волонтерской помощи;

инициировать образование мобильных групп, оснащенных специализированными бронированными транспортными средствами, для поиска и вывоза уязвимых категорий населения (лиц с инвалидностью, пожилых людей, детей с их родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями) из очагов поражения и районов ведения военных (боевых) действий;

осуществлять коммуникацию с уязвимыми категориями населения относительно их перемещения в безопасные районы и учет их интересов.

Должностной состав координационного штаба утверждается образовавшим его органом.

Председатель координационного штаба утверждает его персональный состав и в случае необходимости вносит изменения.

Председатель координационного штаба назначается руководителем органа, образовавшего координационный штаб. Заседание координационного штаба считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

Председатель координационного штаба может принять решение о проведении заседания координационного штаба в режиме реального времени с использованием технических средств электронных коммуникаций, в частности, Интернета, или об участии члена координационного штаба в заседании координационного штаба в таком режиме.

Координационный штаб является главным органом организации и проведения эвакуации на соответствующем уровне.

Также порядок проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций дополнили новыми нормами.

Так, массовое перемещение населения возникает при проведении обязательной или общей эвакуации из зон возможного поражения в безопасные районы (в том числе за пределы страны) в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вооруженных конфликтов (в том числе в особый период) и характеризуется перемещением большого количества людей и охватывает значительные территории, попадающие в зону возможного поражения.

Эффективное реагирование на массовое перемещение населения обеспечивается путем межведомственной координации, сотрудничества и объединения ресурсов и своевременного и в полном объеме осуществления мер, определенных частью двенадцатой статьи 33 Кодекса гражданской защиты.

Для межведомственной координации эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения могут образовываться координационные штабы.

Эвакуация детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, проводится с учетом требований Порядка временного перемещения (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание и их возвращение по месту постоянного проживания (пребывания), а в случае выезда за пределы Украины — в Украину, утвержденного постановлением КМУ 546.

К полномочиям других центральных органов исполнительной власти и органов государственной власти в сфере гражданской защиты относятся планирование, организация и проведение при возникновении чрезвычайных ситуаций мер по эвакуации своих работников и имущества.

Решением центральных органов исполнительной власти, других органов государственной власти, местных госадминистраций, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования, других юридических лиц могут определяться перечни, объемы и очередность проведения эвакуации материальных и культурных ценностей, которые находятся в их собственности (управлении) и не включены в приложение 1 и подлежат обязательной эвакуации из районов ведение военных (боевых) действий.

Автор: Наталя Мамченко

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