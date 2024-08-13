Минобороны кодифицировало около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад

Бронемашины MRAP от иностранных и отечественных производителей теперь в распоряжении украинских военных.

Источник фото: mil.gov.ua

Оборонное ведомство Украины завершило кодификацию около 20 образцов бронемашин класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), обеспечивающих защиту от мин и засад. С начала широкомасштабного вторжения к эксплуатации допущены бронемашины, произведенные оборонными концернами США, Великобритании, Австралии, Турции и других стран. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Бронемашины MRAP оснащены капсулой, которая обеспечивает защиту личного состава во время подрыва. Двигатель и колеса выполняют роль взрывопоглощающих элементов, поглощающих кинетическую энергию от взрыва, сохраняя целостность модуля.

В арсенал украинского войска также вошла продукция отечественных производителей, созданная по технологии MRAP. Эти новые образцы бронемашин расширяют возможности украинских вооруженных сил в борьбе с минной угрозой и засадами противника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.