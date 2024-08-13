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Правоохранители задержали подозреваемых, которые через интернет приторговывали оружием и боеприпасами

18:10, 13 августа 2024
В объявлениях подозреваемые продавали охотничье оружие, а при общении с покупателем уже предлагали к продаже боевое.
Правоохранители задержали подозреваемых, которые через интернет приторговывали оружием и боеприпасами
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Правоохранители задержали троих мужчин, проживавших в Киевской, Львовской и Черновицкой областях, которых подозревают в торговле оружием.

Как сообщили в полиции Киева, подозреваемые искали клиентов через интернет, предлагая в своих объявлениях охотничье оружие. При общении с потенциальным покупателем они уже предлагали к продаже единицы боевого оружия и боеприпасы.

В полиции отмечают, что для конспирации дельцы общались исключительно через мессенджеры под измененными анкетными данными, а оружие посылали в разобранном виде отдельными посылками.

Сотрудники Шевченковского управления полиции совместно с оперативниками Главка полиции Киева и работниками СБУ задержали фигурантов, а во время ряда санкционированных обысков изъяли автоматическое оружие, карабин, пистолеты, гранаты и тысячи патронов.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. По решению суда на время следствия подозреваемые будут находиться под стражей.

Согласно санкции инкриминируемой фигурантам статьи, им грозит до семи лет лишения свободы.

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