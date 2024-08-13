Правоохоронці затримали підозрюваних, які через інтернет приторговували зброєю і боєприпасами

У оголошеннях підозрювані продавали мисливську зброю, а під час спілкування з покупцем вже пропонували до продажу бойову.

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які мешкали у Київській, Львівській та Чернівецькій областях, яких підозрюють у торгівлі зброєю.

Як повідомили у поліції Києва, підозрювані шукали клієнтів через інтернет, пропонуючи у своїх оголошеннях мисливську зброю. Під час спілкування з потенційним покупцем вони вже пропонували до продажу одиниці бойової зброї та боєприпаси.

У поліції зазначають, що для конспірації ділки спілкувалися виключно через месенджери під зміненими анкетними даними, а зброю надсилали у розібраному вигляді окремими посилками.

Працівники Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками Главку поліції Києва та працівниками СБУ затримали фігурантів, а під час ряду санкціонованих обшуків вилучили автоматичну зброю, карабін, пістолети, гранати та тисячі набоїв.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За рішенням суду на час слідства підозрювані будуть перебувати під вартою.

Відповідно до санкції інкримінованої фігурантам статті, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

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