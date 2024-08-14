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Шахраї видають себе за працівників сервісних центрів та продають фальшиві водійські посвідчення, – МВС

11:29, 14 серпня 2024
Сервісні центри МВС попереджають про шахраїв, які продають фальшиві водійські посвідчення через Telegram та WhatsApp.
Шахраї видають себе за працівників сервісних центрів та продають фальшиві водійські посвідчення, – МВС
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Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ у Києві застерігають громадян від шахраїв, які видають себе за працівників центру та пропонують за гроші оновити, виготовити або обміняти водійські посвідчення з доставкою в будь-яку точку світу. Шахраї контактують з потенційними жертвами через месенджери, такі як Telegram, Viber, і WhatsApp.

Шахраї запевняють своїх клієнтів, що вони можуть уникнути необхідності навчання в автошколі та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Вони також переконують, що можна отримати водійське посвідчення без фізичної присутності в Україні. Для підтвердження своїх слів шахраї використовують підроблені фото з айдентикою та кольорами МВС, створені за допомогою комп’ютерних програм.

Сервісні центри МВС Києва підкреслюють, що їхні працівники не спілкуються з клієнтами через месенджери. Вперше отримати водійське посвідчення можна лише особисто після успішного складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Видача такого посвідчення не здійснюється дистанційно або за кордон.

Для отримання консультацій щодо послуг сервісних центрів МВС громадяни можуть звертатися за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційні сторінки Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram. Корисна інформація також доступна на офіційному сайті.

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