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Мошенники выдают себя за работников сервисных центров и продают фальшивые водительские удостоверения, – МВД

11:29, 14 августа 2024
Сервисные центры МВД предупреждают о мошенниках, которые продают фальшивые водительские удостоверения через Telegram и WhatsApp.
Мошенники выдают себя за работников сервисных центров и продают фальшивые водительские удостоверения, – МВД
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Сервисные центры Министерства внутренних дел в Киеве предостерегают граждан от мошенников, которые выдают себя за работников центра и предлагают за деньги обновить, изготовить или обменять водительские удостоверения с доставкой в любую точку мира. Мошенники контактируют с потенциальными жертвами через мессенджеры, такие как Telegram, Viber, и WhatsApp.

Мошенники уверяют своих клиентов, что они могут избежать необходимости обучения в автошколе и сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. Они также убеждают, что можно получить водительское удостоверение без физического присутствия в Украине. Для подтверждения своих слов мошенники используют поддельные фото с айдентикой и цветами МВД, созданные с помощью компьютерных программ.

Сервисные центры МВД Киева подчеркивают, что их работники не общаются с клиентами через мессенджеры. Впервые получить водительское удостоверение можно только лично после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Выдача такого удостоверения не осуществляется дистанционно или за границу.

Для получения консультаций по услугам сервисных центров МВД граждане могут обращаться по телефону (044) 290-19-88 или на официальные страницы Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram. Полезная информация также доступна на официальном сайте.

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