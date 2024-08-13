Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области – спикер МИД Тихий

Украина стремится защитить жизнь своих граждан, подчеркнул спикер МИД.

Источник фото: mfa.gov.ua

Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции. Он добавил, что цель операции ВСУ в Курской области – сохранение жизней украинцев от российских ударов.

«Это россия принесла войну в Украину, и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию россии», - подчеркнул Тихий.

Он отметил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.

«К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть необходимость с помощью Вооруженных Сил освобождать эти приграничные территории от российского военного контингента, который наносит по Украине ударов», – заявил Тихий.

Он подчеркнул, что ВСУ достигает соответствующих целей в Курской области и будет продолжать действовать как необходимо для безопасности и защиты Украины.

Спикер МИД добавил, что операция в Курской области помогает фронту.

Кроме того, он отметил, что ВСУ – это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целью ВСУ есть только военные объекты и военный контингент.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время Ставки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают введение наступательной операции в Курщине.

По его словам, украинские войска контролируют примерно 1000 км кв. территории рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.