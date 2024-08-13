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Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати території Курської області – речник МЗС Тихий

14:35, 13 серпня 2024
Україна прагне захистити життя своїх громадян, наголосив речник МЗС.
Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати території Курської області – речник МЗС Тихий
Джерело фото: mfa.gov.ua
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Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати території Курської області. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на пресконференції. Він додав, що мета операції ЗСУ в Курській області – це збереження життів українців від російських ударів.

«Це росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію росії», - підкреслив Тихий.

Він зазначив, що з території Курської області на Сумську область було завдано понад 2000 ударів з початку літа.

«На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних Сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів», - заявив Тихий.

Він підкреслив, що ЗСУ досягає відповідних цілей у Курській області і продовжуватиме діяти, як необхідно для безпеки та захисту України.

Речник МЗС додав, що операція в Курській області допомагає фронту.

Крім того він наголосив, що ЗСУ – це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю ЗСУ є лише військові об’єкти та військовий контингент.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час Ставки Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ЗСУ продовжують введення наступальної операції на Курщині.

За його словами, українські війська контролюють приблизно 1 000 км кв. території рф.

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