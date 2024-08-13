Україна та США обговорили розширення співпраці у видобутку критичних матеріалів

США можуть інвестувати в український видобувний сектор.

Джерело фото: me.gov.u

Україна та Сполучені Штати Америки розглядають можливості для глибшої співпраці у видобутку та переробці критичних матеріалів, з метою залучення американських інвестицій в український видобувний сектор. Це питання обговорювалося під час зустрічі керівництва Міністерства економіки України з делегацією США. Про це повідомила пресслужба відомства.

У заході взяли участь Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, заступники Міністра Тарас Качка, Володимир Кузьо, Ігор Безкаравайний і Тетяна Бережна, а також Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах. Делегацію США представляли Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджет Брінк, а також сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль.

«Уряд України висловлює подяку США за безпрецедентну підтримку України у боротьбі з російським агресором, за фінансову, гуманітарну, енергетичну та експертну допомогу. Україна націлена на подальше плідне партнерство у пріоритетних секторах економіки та може запропонувати широкий спектр інвестиційних можливостей. Одним із секторів з великим потенціалом до розвитку є сектор критичних матеріалів. Україна є однією з багатших на корисні копалини країн у Європі, тож Уряд зацікавлений у співпраці з США в сфері критичних матеріалів, що може допомогти пришвидшити зелений перехід та покращити безпекову ситуацію в регіоні», - зазначив Олексій Соболев.

Зустріч також торкнулася питання використання заморожених російських активів для підтримки України. Соболев зазначив, що Україна вдячна США, країнам G7 та ЄС за надання фінансової допомоги, яка включає $50 млрд від майбутніх доходів від заморожених російських активів. Частина цих коштів буде спрямована на покриття бюджетного дефіциту, а інша — на закупівлю зброї та відновлення країни.

Соболев наголосив на важливості арешту всіх російських державних активів за кордоном на користь України. Він також згадав Закон США «Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців», який дозволяє передати Україні до $5 млрд заморожених російських активів.

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