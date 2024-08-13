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Украина и США обсудили расширение сотрудничества в добыче критических материалов

15:47, 13 августа 2024
США могут инвестировать в украинский добывающий сектор.
Украина и США обсудили расширение сотрудничества в добыче критических материалов
Источник фото: me.gov.u
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Украина и Соединенные Штаты Америки рассматривают возможности для более глубокого сотрудничества в добыче и переработке критических материалов, с целью привлечения американских инвестиций в украинский добывающий сектор. Этот вопрос обсуждался во время встречи руководства Министерства экономики Украины с делегацией США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие Первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев, заместители Министра Тарас Качка, Владимир Кузьо, Игорь Безкаравайный и Татьяна Бережная, а также Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах. Делегацию США представляли Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджет Бринк, а также сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль.

«Правительство Украины выражает благодарность США за беспрецедентную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, за финансовую, гуманитарную, энергетическую и экспертную помощь. Украина нацелена на дальнейшее плодотворное партнерство в приоритетных секторах экономики и может предложить широкий спектр инвестиционных возможностей. Одним из секторов с большим потенциалом к развитию является сектор критических материалов. Украина является одной из самых богатых полезными ископаемыми стран в Европе, поэтому Правительство заинтересовано в сотрудничестве с США в сфере критических материалов, что может помочь ускорить зеленый переход и улучшить ситуацию с безопасностью в регионе», - отметил Алексей Соболев.

Встреча также коснулась вопроса использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Соболев отметил, что Украина благодарна США, странам G7 и ЕС за предоставление финансовой помощи, которая включает $50 млрд от будущих доходов от замороженных российских активов. Часть этих средств будет направлена на покрытие бюджетного дефицита, а другая - на закупку оружия и восстановление страны.

Соболев отметил важность ареста всех российских государственных активов за рубежом в пользу Украины. Он также упомянул Закон США «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», который позволяет передать Украине до $5 млрд замороженных российских активов.

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